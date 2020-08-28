Врачи клиники Шарите в Берлине, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, запросили помощь военных специалистов Германии и Британии в области токсикологии.

Медики попросили помощи в военной лаборатории фармацевтики и токсикологии в Мюнхене, которая специализируется на ядах и химическом оружии.

Также они обратились к специалистам британской оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне.

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Она известна тем, что ее работники расследовали отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.

Политик впал в кому, а российские врачи сообщили о возможном нарушении обмена веществ, в результате чего у Навального ухудшилось состояние.

Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине.

24 августа подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

По состоянию на 28 августа Навальный находится в коме в стабильном состоянии.

Источник: Der Spiegel