Врачи клиники Шарите в Берлине, где проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, запросили помощь военных специалистов Германии и Британии в области токсикологии.
Медики попросили помощи в военной лаборатории фармацевтики и токсикологии в Мюнхене, которая специализируется на ядах и химическом оружии.
Также они обратились к специалистам британской оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне.
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Она известна тем, что ее работники расследовали отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Отравление Навального
20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.
Политик впал в кому, а российские врачи сообщили о возможном нарушении обмена веществ, в результате чего у Навального ухудшилось состояние.
Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине.
24 августа подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
По состоянию на 28 августа Навальный находится в коме в стабильном состоянии.
Источник: Der Spiegel