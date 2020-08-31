Путіну не вигідна смерть Навального – Акунін

Смертельне отруєння опозиціонера Олексія Навального не вигідне для чинного президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив російський письменник Борис Акунін в інтерв’ю Le Figaro.

Акунін товаришує з Навальним. Він впевнений, що за опозиціонером постійно стежили спецслужби.

Читайте: Німеччина вважає отруєння Навального досить ймовірним

Отруєння може бути пов’язане з місцевими виборами, які заплановані у РФ 13 вересня.

– Це найбільш вразливе місце путінського режиму: у нього досить поліцейських сил для того, щоб контролювати ситуацію в Москві, але недостатньо для всієї Росії. Цілком можливо, що доза отрути була свідомо розрахована не для того, щоб убити його, а для того, щоб назавжди зробити його інвалідом, – вважає письменник.

Якщо Олексій Навальний більше не зможе брати участь в політичному житті Росії, це стане великою проблемою для опозиції.

– Але Путіну через це стане ще гірше. Найнебезпечніше, що зараз може статися для Путіна – це поява нових лідерів опозиції, для яких Навальний стане мучеником, – додав письменник.

Отруєння Навального

Лікарі клініки Шаріте в Берліні, де проходить лікування Олексій Навальний, запросили допомогу у військовій лабораторії фармацевтики і токсикології у Мюнхені, яка спеціалізується на отрутах і хімічній зброї. Вони не можуть визначити, чим саме був отруєний російський опозиціонер.

Також вони звернулися до британської оборонної науково-технологічної лабораторії в Портон-Дауні.

20 серпня Навального госпіталізували у місті Омськ, коли він летів з Томська в Москву. На борту літака він втратив свідомість.

За кілька днів, Навального перевезли до німецької клініки Шаріте, де підтвердили версію отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Станом на 28 серпня Навальний знаходиться у комі в стабільному стані.