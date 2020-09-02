Из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального Германия вместе с другими странами Евросоюза должна сформулировать позицию в отношении России, которая не исключает введения дальнейших санкций.

Об этом сообщил официальный представитель парламентской группы Христианско-демократического союза по внешней политике Юрген Хардт.

Он отметил, что результаты исследований лаборатории Бундесвера не оставляют сомнений в том, что Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.

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Между тем врачи немецкой клиники Шарите сообщили, что состояние Алексея Навального все еще тяжелое, он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Они предупреждают, что нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления, поэтому нужно ожидать длительного течения болезни.

Источник: Группа Христианско-демократического союза