Из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального Германия вместе с другими странами Евросоюза должна сформулировать позицию в отношении России, которая не исключает введения дальнейших санкций.
Об этом сообщил официальный представитель парламентской группы Христианско-демократического союза по внешней политике Юрген Хардт.
Он отметил, что результаты исследований лаборатории Бундесвера не оставляют сомнений в том, что Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.
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Между тем врачи немецкой клиники Шарите сообщили, что состояние Алексея Навального все еще тяжелое, он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Они предупреждают, что нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления, поэтому нужно ожидать длительного течения болезни.