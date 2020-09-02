PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Німеччина не виключає введення санкцій проти РФ через отруєння Навального

Через ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального Німеччина разом з іншими країнами Євросоюзу повинна сформулювати позицію щодо Росії, яка не виключає запровадження подальших санкцій.

Про це повідомив офіційний представник парламентської групи Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Юрген Хардт.

Він зазначив, що результати досліджень лабораторії Бундесверу не залишають сумнівів в тому, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок.

Читайте: Навального отруїли речовиною з групи Новачок

Тим часом лікарі німецької клініки Шаріте повідомили, що стан Олексія Навального все ще тяжкий, він перебуває у реанімації і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Вони попереджають, що не можна виключати довгострокових наслідків важкого отруєння, тому потрібно очікувати тривалого перебігу хвороби.

Джерело: Група Християнсько-демократичного союзу

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка