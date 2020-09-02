Через ситуацію з отруєнням опозиціонера Олексія Навального Німеччина разом з іншими країнами Євросоюзу повинна сформулювати позицію щодо Росії, яка не виключає запровадження подальших санкцій.

Про це повідомив офіційний представник парламентської групи Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Юрген Хардт.

Він зазначив, що результати досліджень лабораторії Бундесверу не залишають сумнівів в тому, що Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок.

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Тим часом лікарі німецької клініки Шаріте повідомили, що стан Олексія Навального все ще тяжкий, він перебуває у реанімації і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Вони попереджають, що не можна виключати довгострокових наслідків важкого отруєння, тому потрібно очікувати тривалого перебігу хвороби.

Джерело: Група Християнсько-демократичного союзу