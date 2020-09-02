Лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.

В заявлении представителя правительства Германии Штефана Зайберта говорится, что страна теперь требует объяснений от России.

— По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химической ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы Новичок, — говорится в сообщении.

Читайте: Германия считает отравление Навального достаточно вероятным

В связи с этим МИД Германии вызовет посла России. В правительстве ФРГ пообещали проинформировать ЕС и НАТО о новых фактах, связанных с отравлением российского оппозиционера.

Отравление Навального

20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.

Политик впал в кому, а российские врачи сообщили о возможном нарушении обмена веществ, в результате чего у Навального ухудшилось состояние.

Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине.

24 августа подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

По состоянию на 28 августа Навальный находится в коме в стабильном состоянии.