Лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
В заявлении представителя правительства Германии Штефана Зайберта говорится, что страна теперь требует объяснений от России.
— По инициативе клиники Charité специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального.
Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химической ядовитого вещества нервно-паралитического действия группы Новичок, — говорится в сообщении.
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В связи с этим МИД Германии вызовет посла России. В правительстве ФРГ пообещали проинформировать ЕС и НАТО о новых фактах, связанных с отравлением российского оппозиционера.
Отравление Навального
20 августа Алексей Навальный с отравлением был госпитализирован из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.
Политик впал в кому, а российские врачи сообщили о возможном нарушении обмена веществ, в результате чего у Навального ухудшилось состояние.
Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине.
24 августа подтвердили версию отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
По состоянию на 28 августа Навальный находится в коме в стабильном состоянии.