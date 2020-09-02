Состояние российского оппозиционера Алексея Навального все еще тяжелое, поэтому нужно ожидать длительного течения болезни.

Об этом сообщили врачи немецкой клиники Шарите. По их словам, нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления.

Также они добавили, что несмотря на снижение у Алексея Навального симптоматики отравления ингибиторами холинэстеразы, он все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск — Москва. Борт совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу.

22 августа оппозиционера доставили в немецкую клинику Шарите, где он сейчас находится.

Сегодня лаборатория Бундесвера обнаружила в анализах Алексея Навального следы яда из группы Новичок.

Источник: Шарите