Парламентская ассамблея Совета Европы требует от Российской Федерации объяснений по обстоятельствам отравления российского оппозиционера Алексея Навального отравой из групи Новичок.

Об этом заявили содокладчики ПАСЕ по мониторингу России — Риа Омен-Руйтен от Нидерландов и Алекс Шаффер от Германии.

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По их словам, отравление Алексея Навального — это тревожное событие, которое должно иметь объяснение.

— Это очень тревожные события, которые требуют немедленного объяснения со стороны российских властей. Мы осуждаем это нападение и желаем Навальному скорейшего выздоровления, — заявили парламентарии.

Кроме того, в Парламентской ассамблее призвали Россию обнародовать всю информацию об отравлении Алексея Навального и дать согласие на проведение международного расследования.

Отравление Навального

2 сентября лаборатория Бундесвера заявила, что отравление Алексея Навального произошло вследствие яда из группы Новичок.

Представитель правительства Германии Штефан Зайберт требует, что они теперь требуют объяснений от России. Поэтому Министерство иностранных дел ФРГ вызовет посла РФ. Также они пообещали информировать ЕС и НАТО о новых фактах в деле.

В то же время МИД Украины призывает международную общественность серьезно отреагировать на отравление Алексея Навального и ввести соответствующие санкции против Российской Федерации.

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили 20 августа во время полета из Томска в Москву. Его самолет экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в городскую больницу.

Почти сразу Навальный впал в кому, а его подключили к аппарату ИВЛ. Позже его эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения и исследования всех обстоятельств.