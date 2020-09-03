Строительство Северного потока-2 является поощрением политики президента России Владимира Путина.
Поэтому Европе нужно пересмотреть отношения с РФ после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение высказал глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген.
— Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима, — отметил он.
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Норберт Реттген также добавил, что ситуация с отравлением Алексея Навального выходит за пределы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа.
Отравление Навального
2 сентября лаборатория Бундесвера заявила, что, согласно результатам анализов, российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.
Сейчас он находится в немецкой клинике Шарите. Состояние Навального все еще тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.