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Факты / Мир

Поощрение политики Путина: Бундестаг о строительстве Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 является поощрением политики президента России Владимира Путина.

Поэтому Европе нужно пересмотреть отношения с РФ после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение высказал глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген.

— Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима, — отметил он.

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Норберт Реттген также добавил, что ситуация с отравлением Алексея Навального выходит за пределы германо-российских отношений и требует единого европейского жесткого ответа.

Отравление Навального

2 сентября лаборатория Бундесвера заявила, что, согласно результатам анализов, российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы Новичок.

Сейчас он находится в немецкой клинике Шарите. Состояние Навального все еще тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи не исключают долгосрочных последствий отравления.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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