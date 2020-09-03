Парламентська асамблея Ради Європи вимагає від Російської Федерації пояснень щодо обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою із групи Новачок.

Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ з моніторингу Росії – Ріа Омен-Руйтен від Нідерландів та Алекс Шаффер від Німеччини.

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За їхніми словами, отруєння Олексія Навального – це тривожна подія, яка повинна мати пояснення.

– Це дуже тривожні події, які вимагають негайного пояснення з боку російської влади. Ми засуджуємо цей напад та бажаємо Навальному найшвидшого одужання, – заявили парламентарії.

Окрім того, у Парламентській асамблеї закликали Росію оприлюднити усю інформацію щодо отруєння Олексія Навального та дати згоду на проведення міжнародного розслідування.

Отруєння Навального

2 вересня лабораторія Бундесверу заявила, що отруєння Олексія Навального сталося внаслідок отрути із групи Новачок.

Речник уряду Німеччини Штефан Зайберт вимагає, що вони тепер вимагають пояснень від Росії. Через це Міністерство закордонних справ ФРН викличе посла РФ. також вони пообіцяли інформувати ЄС та НАТО про нові факти у справі.

У той же час МЗС України закликає міжнародну громадськість серйозно відреагувати на отруєння Олексія Навального та запровадити відповідні санкції проти Російської Федерації.

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня під час польоту з Томська у Москву. Його літак екстрено приземлився в Омську, де політика госпіталізували до міської лікарні.

Майже одразу Навальний впав у кому, а його підключили до апарату ШВЛ. Пізніше його евакуювали до Німеччини для подальшого лікування та дослідження усіх обставин.