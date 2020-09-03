Будівництво Північного потоку-2 є заохоченням політики президента Росії Володимира Путіна.

Тому Європі потрібно переглянути відносини з РФ після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Таку думку висловив глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген.

– Ми знову зіткнулися з жорстокою і людиноненависницькою реальністю путінського режиму, – зазначив він.

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Норберт Реттген також додав, що ситуація з отруєнням Олексія Навального виходить за межі німецько-російських відносин і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді.

Отруєння Навального

2 вересня лабораторія Бундесверу заявила, що, згідно з результатами аналізів, російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи Новачок.

Наразі він перебуває у німецькій клініці Шаріте. Стан Навального все ще тяжкий, він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Лікарі не виключають довгострокових наслідків отруєння.