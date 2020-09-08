Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде – штаб Бабарико

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова сейчас задержана и находится в Мозырском погранотряде.

Об этом сообщил штаб бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Согласно последней информации штаба, Марии Колесниковой наняли адвоката. Он подал все необходимые документы в Мозырский погранотряд о принятии защиты. Однако там ему сообщили, что Колесниковой у них нет.

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В то же время, по словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, тот факт, что Колесникова сейчас в Мозырском погранотряде, он не может подтвердить.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины ее коллеги-оппозиционеры.

— Ну так они там втроем там были, кто ее мог выбросить?, — отметил Лукашенко.

По его словам, пограничники Беларуси не задерживали Колесникову.

— Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули, — сказал Лукашенко.

В то же время 8 сентября члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов въехали на территорию Украину.

При этом белорусские пограничники заявляли, что Родненкова и Кравцова задержали в Украине, однако Госпогранслужба эту информацию опровергла.

Источник: Виктор Бабарико