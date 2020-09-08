В Украине не задерживали членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, как ранее утверждали белорусские пограничники.

Такую информацию распространила белорусское государственное информационное агентство БелТА.

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Задержание Колесниковой

Представитель пограничной службы Беларуси Антон Бычковский, как состоялось задержание Марии Колесниковой, которая вместе с Кравцовым и Роденковим ехала в Украину.

— После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигался в направлении госграницы от пункта пропуска. Увидев пограничника, авто резко ускорилось. И транспортное средство покинул территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства. Видимо, ее с транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу я судить, — заявил Бычковский.

В то же время, по данным Интерфакс-Украина, Колесникову задержали пограничники после того, как она порвала свой паспорт.

Белорусские оппозиционеры в Украине

8 сентября появилась информация о том, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, Антон Роденков и Иван Кравцов пытались выехать в Украину.

БелТА сообщила, что они пытались незаконно покинуть территорию Беларуси. В результате Колесникову задержали. Впоследствии эту информацию подтвердили и в Госпогранкомитете Беларуси.

Источник: БелТА, Интерфакс-Украина, Tut.by