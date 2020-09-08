Колесникову утримують в Мозирському прикордонному загоні – штаб Бабарика

Представник об’єднаного штабу Світлани Тіхановської Марія Колесникова зараз затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.

Про це повідомив штаб колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика.

За останньою інформацією штабу, Марії Колесниковій найняли адвоката. Він подав всі необхідні документи в Мозирський прикордонний загін про прийняття захисту. Однак там йому повідомили, що Колесникової у них немає.

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Водночас, за словами офіційного представника Держприкордонкомітету Білорусі Антона Бичковського, той факт, що Колесникова зараз в Мозирському прикордонному загоні, він не може підтвердити.

Також президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колесникову викинули з машини її колеги-опозиціонери.

– Ну так вони там втрьох там були, хто її міг викинути?, – зазначив Лукашенко.

За його словами, прикордонники Білорусі не затримували Колесникову.

– Українці, наскільки я зараз поінформований, їх затримали. І ми з ними ведемо переговори, щоб вони нам їх повернули, – сказав Лукашенко.

Водночас 8 вересня члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Роднєнков та Іван Кравцов в’їхати на територію України.

Однак білоруські прикордонники заявляли, що Роднєнкова і Кравцова затримали в Україні, однак Держприкордонслужба цю інформацію спростувала.

Джерело: Віктор Бабарико