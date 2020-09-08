Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов,которые являются членами Координационного совета, проходят процедуру въезда в Украину.

Мария Колесникова на украинские пункты пропуска не прибывала.

— На въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь — Антон Родненков и Иван Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы, — сообщили в Госпогранслужбе.

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Информация о том, что член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова пыталась выехать в Украину появилась утром 8 сентября.

Государственное агентство Белта сообщило, что она вместе с оппозиционерами Антоном Родненковим и Иваном Кравцовым пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси. В результате Колесникову вроде как задержали.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Госпогранкомитете Беларуси.

Накануне, 7 сентября, стало известно о похищении Марии Колесниковой. Очевидцы сообщали, что неизвестные посадили ее в микроавтобус утром возле Национального художественного музея в центре Минска.