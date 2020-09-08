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Факты / Мир

Мария Колесникова выехала в Украину

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

Об этом заявили в государственном пограничном комитете Беларуси.

По их данным, кроме Колесниковой на территорию Украины выехали Антон Родненков и Иван Кравцов.

— 8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

В то же время, по информации государственного агентства Белта, оппозиционеры пытались незаконно покинуть территорию Беларуси, в следствии чего Колесникову задержали.

Фото: штаб Виктора Бабарыка

Источник: TUT.BY.

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