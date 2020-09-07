Появилось видео похищения Марии Колесниковой в центре Минска

Местонахождения члена Координационного совета Беларуси Марии Колесниковой до сих пор неизвестно.

Она исчезла 7 сентября утром, когда находилась у Национального художественного музея в центре Минска.

В сети появилось видео, как неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

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— На данный момент, ее местонахождение неизвестно, — заявили в пресс-службе штаба Виктора Бабарико.

Мария Колесникова — координатор штаба кандидата в президенты Виктора Бабарыко на выборах в Беларуси 2020. С начала протестов, она является членом Координационного совета оппозиции Беларуси.

Похищение членов Координационного Совета

Утром 7 сентября пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковим и исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

7 сентября на протестах в Минске исчез член Координационного совета Андрей Егоров. Его, вероятно задержали, но обстоятельства неизвестны.

Похищение Марии Колесниковой

О похищении Марии Колесниковой в центре Минска сначала начали сообщать очевидцы. Мария одна была в центре города по делам.

В то же время Координационный совет оппозиции Беларуси продолжит свою работу, несмотря на усиление давления со стороны власти, заявил член президиума Павел Латушко.