Член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.
Про це заявили у державному прикордонному комітеті Білорусі.
За їхніми даними, окрім Колеснікової на територію України виїхали Антон Родненков та Іван Кравцов.
– 8 серпня, на початку п’ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка і вибули в сторону України, – розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.
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Водночас, за інформацією державного агентства Белта, опозиціонери намагалися незаконно покинути територію Білорусі, і як наслідок – Колесникову затримали.
Згодом цю інформацію підтвердили і у Держприкордонкомітеті.
7 вересня мешканці Мінська почали повідомляти про викрадення Марії Колесникової. За словами очевидців, невідомі посадили її у мікроавтобус у центрі міста.
Міліція стверджує, що вони до цього не причетні. Родичі Колесникової подали заяву про її зникнення в міліцію.
Джерело: TUT.BY.
Фото: штаб Віктора Бабарико