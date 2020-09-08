Член президії Координаційної ради Марія Колесникова проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.

Про це заявили у державному прикордонному комітеті Білорусі.

За їхніми даними, окрім Колеснікової на територію України виїхали Антон Родненков та Іван Кравцов.

– 8 серпня, на початку п’ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску Олександрівка і вибули в сторону України, – розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Антон Бичковський.

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Водночас, за інформацією державного агентства Белта, опозиціонери намагалися незаконно покинути територію Білорусі, і як наслідок – Колесникову затримали.

Згодом цю інформацію підтвердили і у Держприкордонкомітеті.

7 вересня мешканці Мінська почали повідомляти про викрадення Марії Колесникової. За словами очевидців, невідомі посадили її у мікроавтобус у центрі міста.

Міліція стверджує, що вони до цього не причетні. Родичі Колесникової подали заяву про її зникнення в міліцію.

Джерело: TUT.BY.

Фото: штаб Віктора Бабарико