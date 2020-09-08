Падение РФ, задержание Колесниковой и уход от власти — интервью Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью, в котором высказался о ситуации с задержанием оппозиционерки Марии Колесниковой и угрозе России из-за протестов в республике.

Лукашенко о задержании Колесниковой

Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова пыталась попасть в Украину вместе с “двумя друзьями”, но ее задержали пограничники.

— У них документы были приготовлены заранее, они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники их пропустили, — сказал белорусский лидер.

Еще раз авто с Колесниковой было остановлено правоохранителями, которые дежурят на усиленном участке между границей Беларуси и Украины, рассказал Лукашенко.

— Они дали по газам, ее (Колесникову. – Ред.) то ли выбросили из машины на ходу, — сказал президент, и на уточняющий вопрос журналистов добавил, что сделали это ее же соратники.

Лукашенко об угрозе России

Белорусский президент считает, что России грозит крах, если протестующие в Беларуси победят его режим.

— Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия, — сказал он.

Лукашенко о координации протестов в соцсетях

Белорусский лидер не видит смысла отключать в стране интернет, так как это не поможет подавить протесты.

— Убрать интернет и прочее… Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать, — сказал он.

Лукашенко о своем уходе

Президент в очередной раз заявил, что не хочет покидать пост, чтобы “не позволить разрушить то, что было создано”.

— Когда-то я уйду, может быть, но я не позволю вот то, что мы создавали с людьми, вот с этими вот поколениями, я им не позволю это разрушать, — сказал Лукашенко.

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Задержание Колесниковой в Беларуси

8 сентября Марию Колесникову задержали белорусские пограничники якобы при попытке незаконного пересечения границы республики, рассказал Лукашенко.

При этом Антон Родненков и Иван Кравцов, другие члены Координационного совета белорусской оппозиции, находившиеся в машине с Колесниковой, смогли попасть в Украину.

По словами президента Беларуси, их задержали украинские пограничники.

Накануне главный оппозиционер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что власти Беларуси причастны к исчезновению Колесниковой, которую якобы похитили в центре Минска 7 сентября.

Вечером 8 сентября в штабе бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико сообщили, что Колесникову удерживают в Мозырском погранотряде.