Падіння РФ, затримання Колесникової та відхід від влади – інтерв’ю Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 8 вересня дав інтерв’ю, в якому висловився про ситуацію із затриманням опозиціонерки Марії Колесникової і загрозу Росії через протести в республіці.

Лукашенко про затримання Колесникової

Представник об’єднаного штабу Світлани Тихановської Марія Колесникова намагалася потрапити до України разом із “двома друзями”, але її затримали прикордонники.

– Документи приготували заздалегідь, вони пред’явили паспорт на нашій ділянці, митники їх пропустили, – сказав білоруський лідер.

Ще раз авто з Колесниковою було зупинено правоохоронцями, які чергують на посиленій ділянці між кордоном Білорусі та України, розповів Лукашенко.

– Вони натиснули на газ, її (Колесникову. – Ред.) чи то викинули з машини на ходу, – сказав президент, і на уточнююче запитання журналістів додав, що зробили це її ж соратники.

Лукашенко про загрозу Росії

Білоруський президент вважає, що Росії загрожує крах, якщо протестувальники в Білорусі переможуть його режим.

– Знаєте, ми до чого дійшли разом із російським істеблішментом і керівництвом? Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія, – сказав він.

Лукашенко про координацію протестів у соцмережах

Білоруський лідер не бачить сенсу відключати в країні інтернет, бо це не допоможе придушити протести.

– Прибрати інтернет та інше… Навіть якщо інтернет сьогодні прибрати, Telegram-канали ці з Польщі працюватимуть, – сказав він.

Лукашенко про свій відхід

Президент вкотре заявив, що не хоче залишати пост, щоб “не дозволити зруйнувати те, що було створено”.

– Колись я піду, можливо, але я не дозволю ось те, що ми створювали з людьми, ось із цими ось поколіннями, я їм не дозволю це руйнувати, – сказав Лукашенко.

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Затримання Колесникової в Білорусі

8 вересня Марію Колесникову затримали білоруські прикордонники нібито під час спроби незаконного перетину кордону республіки, розповів Лукашенко.

Водночас Антон Родненков та Іван Кравцов, інші члени Координаційної ради білоруської опозиції, які перебували в машині з Колесниковою, змогли потрапити до України.

За словами президента Білорусі, їх затримали українські прикордонники.

Напередодні головний опозиціонер Білорусі Світлана Тихановська заявила, що влада Білорусі причетна до зникнення Колесникової, яку нібито викрали в центрі Мінська 7 вересня.

Увечері 8 вересня у штабі колишнього кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика повідомили, що Колесникову утримують в Мозирському прикордонному загоні.