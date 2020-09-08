Протесты в Беларуси: почему граждане бегут из страны

Политическая ситуация в Беларуси до сих пор остается напряженной. Протестующие и оппозиция давят на власть для того, чтобы начать переговоры и провести новые выборы.

Однако руководство страны расценивает это как “оправдание” для применения силы со своей стороны.

Причем жестокость правоохранителей во время разгона протестов и арестов зашкаливает. От историй арестованных белорусов кровь стынет в жилах.

Поэтому неудивительно, что многие решают уехать из Беларуси, чтобы не стать жертвой режима.

Факты ICTV рассказывают, почему белорусы уезжают из страны.

Полицейское беззаконие

Жестокость правоохранителей в Беларуси давно стала поводом для обсуждения во многих странах. Протестующих арестовывали и били до полусмерти.

Но не все милиционеры и спецназовцы страны выполняли приказы, из-за чего им пришлось бежать в другие государства.

Одним из таких правоохранителей стал старший лейтенант Иван Колос. Он даже призвал своих коллег остановиться и не применять силу к участникам акций.

Но уже совсем скоро ему пришлось покинуть страну, чтобы не стать жертвой режима. Колос рассказал Фактам ICTV, что уже давно был не согласен с политическим режимом в Беларуси.

— Когда я шел на выборы, то понимал, что хочу изменений. Но когда началась предвыборная кампания, я понял, что наш президент никуда не собирается уходить. Он настроен победить (то есть нарисовать себе результат), посадить всех кандидатов, — говорит правоохранитель.

Разочарование системой и переросло в то, что лейтенант, до сих пор работая в милиции, выходил на митинги в поддержку Тихановской.

Недоверие к власти подпитывало и то, что правоохранителей заранее готовили к разгону протестующих. Первые “учения” начались примерно за 1,5 месяца до выборов президента Беларуси.

— Всех сотрудников из области привозили в областной центр, где уже проходили “учения”. Делали макет центральной площади, условно, и там учили разгонять толпу, задерживать, заламывать, показывали самые эффективные методы. Кроме того, перед выборами всю нашу спецтехнику и значительную часть состава ОМОНа перебросили в Минск. Рассчитывали на сценарий 2010 года, когда основные протесты будут в столице, а в областных центрах ничего не будет, — рассказывает Колос.

Что было после выборов прекрасно известно — массовые протесты вспыхнули во многих городах Беларуси. Мирных граждан задерживали без всякой причины. Любого, кто проявлял неповиновение, быстро “паковали” в автобусы и милицейский спецтранспорт.

Против системы

По словам лейтенанта, приказ о задержании участников протестов поступил до того, как те начали проявлять хоть какую-то агрессию.

Очень быстро он понял, что система делает все, чтобы оболгать митингующих. 10 августа руководство приказало Колосу писать лживый рапорт, от чего он отказался.

А 11 августа, попав в группу, которая должна была задерживать протестующих, лейтенант просто поехал домой. А вскоре вышло и его видеообращение, которое фактически поставило крест на его карьере в правоохранительных органах.

— Я рассчитывал, что та часть сотрудников, которые имеют схожее с моим мнение, последуют моему примеру и не будут выполнять преступные приказы, не будут бояться, — сказал милиционер.

Очень быстро на видео отреагировала милиция и руководство Колоса, которые хотели попасть в квартиру и задержать его. Стало понятно — оставаться в Беларуси нельзя.

Сначала он поехал в РФ, но, поняв, что там его могут арестовать и передать белорусским силовикам, решил уехать в Украину.

Колос — не единственный кто решил уволиться из милиции. Ему известно о 10 случаях, когда другие граждане покидали ряды правоохранителей.

Просили ли они убежища в других странах — неизвестно. Но много неугодных режиму Александра Лукашенко уезжают из страны из-за жестокости силовиков и возможности того, что они станут частью вымышленного дела.

Художники вне “закона”

Подобные события всегда привлекают внимание деятелей культуры. Мы помним, как во время Революции Достоинства украинские артисты, певцы, режиссеры и другие деятели культуры выступали в поддержку украинцев на Майдане.

Нечто подобное мы видим в Беларуси, но здесь весь негатив сосредоточен на силовиках и Лукашенко. Например, актеры Белорусского театра кукол призвали не только остановить насилие, но и провести новые президентские выборы.

Многие художники не боятся говорить свое мнение. Но сейчас мы видим, что оно дорого им обходится.

За свою веру в перемены поплатился белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич. В день выборов он пришел на избирательный участок и решил нарисовать на нем мужской половой орган.

После чего позировал с ним некоторое время. Подобную акцию он провел и перед бойцами ОМОНа, которым это, видимо, не понравилось.

Вскоре художника задержали, а дальше план действий был понятен. По словам Колоса, у силовиков в Беларуси есть разрешение на использование силы и подавление протестов любыми методами.

Это было завуалировано, но поведение белорусских правоохранителей и реакция власти свидетельствуют, что это вполне возможно.

Впоследствии художник опубликовал фотографию, на которой можно увидеть следы от побоев силовиками.

После освобождения он неоднократно декларировал свое желание остаться в Беларуси и отстаивать право на честные выборы на мирных протестах. Но у государства на него были другие планы.

Когда Кузьмич узнал, что против него собираются сфабриковать дело, пришлось уехать из страны. Сейчас он живет в Киеве, подальше от рук режима.

— Не хотел оставлять государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией, — сообщил художник-акционист в Facebook.

Поскольку за подобное предусмотрена сразу уголовная ответственность, понятно, что от Кузьмича хотели избавиться.

Еще одной “жертвой” стал художник Владимир Цеслер. Он также покинул Беларусь из-за опасений, что на него откроют дело или арестуют и изобьют.

— Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт? Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня. Я в безопасности. И дальше будут работать для Беларуси, обязательно. И надеюсь, скоро вернусь домой, — сказал он изданию TUT.by.

Экс-министру культуры Павлу Латушко также пришлось покинуть Беларусь.

Фактически перед ним стоял выбор: или исчезаешь из страны, или садишься в тюрьму. Хотя сейчас он и находится за границей, все же намерен вернуться в Беларусь, когда это будет безопасно.

И это лишь несколько примеров людей, которые не захотели мириться с ситуацией в стране. Ее власти делают все возможное, чтобы подавить протесты и унизить людей, которых считают ключевыми фигурами.

Если избиение не поможет, то дело, будь она реальное, или сфабрикованое, точно “подмочит” репутацию известным протестующим.

Единственное, что им остается в таком случае — покинуть страну. Конечно, кто-то надеется вернуться, а кто-то уже будет искать лучшего будущего в другом месте.

И такими темпами из Беларуси начнут выезжать не только крупнейшие ее “противники”, но и люди, у которых больше нет сил бороться.

И тогда Лукашенко может остаться в кресле президента, но вместо благодарных граждан его будут окружать только милиционеры и ОМОН.

Владислав Бомбела