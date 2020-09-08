Протесты в Беларуси: почему граждане бегут из страны

Политическая ситуация в Беларуси до сих пор остается напряженной. Протестующие и оппозиция давят на власть для того, чтобы начать переговоры и провести новые выборы.
Однако руководство страны расценивает это как “оправдание” для применения силы со своей стороны.
Причем жестокость правоохранителей во время разгона протестов и арестов зашкаливает. От историй арестованных белорусов кровь стынет в жилах.
Поэтому неудивительно, что многие решают уехать из Беларуси, чтобы не стать жертвой режима.
Факты ICTV рассказывают, почему белорусы уезжают из страны.
Полицейское беззаконие
Жестокость правоохранителей в Беларуси давно стала поводом для обсуждения во многих странах. Протестующих арестовывали и били до полусмерти.
Но не все милиционеры и спецназовцы страны выполняли приказы, из-за чего им пришлось бежать в другие государства.
Одним из таких правоохранителей стал старший лейтенант Иван Колос. Он даже призвал своих коллег остановиться и не применять силу к участникам акций.Читайте: В ЕС осудили политические задержания в Беларуси Украина готова жестко реагировать на действия властей Беларуси, а не на их слова - Кулеба Это насильственное выдворение: Геращенко о выезде оппозиционеров из Беларуси
Но уже совсем скоро ему пришлось покинуть страну, чтобы не стать жертвой режима. Колос рассказал Фактам ICTV, что уже давно был не согласен с политическим режимом в Беларуси.
— Когда я шел на выборы, то понимал, что хочу изменений. Но когда началась предвыборная кампания, я понял, что наш президент никуда не собирается уходить. Он настроен победить (то есть нарисовать себе результат), посадить всех кандидатов, — говорит правоохранитель.
Разочарование системой и переросло в то, что лейтенант, до сих пор работая в милиции, выходил на митинги в поддержку Тихановской.
Недоверие к власти подпитывало и то, что правоохранителей заранее готовили к разгону протестующих. Первые “учения” начались примерно за 1,5 месяца до выборов президента Беларуси.
— Всех сотрудников из области привозили в областной центр, где уже проходили “учения”. Делали макет центральной площади, условно, и там учили разгонять толпу, задерживать, заламывать, показывали самые эффективные методы.
Кроме того, перед выборами всю нашу спецтехнику и значительную часть состава ОМОНа перебросили в Минск. Рассчитывали на сценарий 2010 года, когда основные протесты будут в столице, а в областных центрах ничего не будет, — рассказывает Колос.
Что было после выборов прекрасно известно — массовые протесты вспыхнули во многих городах Беларуси. Мирных граждан задерживали без всякой причины. Любого, кто проявлял неповиновение, быстро “паковали” в автобусы и милицейский спецтранспорт.
Против системы
По словам лейтенанта, приказ о задержании участников протестов поступил до того, как те начали проявлять хоть какую-то агрессию.
Очень быстро он понял, что система делает все, чтобы оболгать митингующих. 10 августа руководство приказало Колосу писать лживый рапорт, от чего он отказался.
А 11 августа, попав в группу, которая должна была задерживать протестующих, лейтенант просто поехал домой. А вскоре вышло и его видеообращение, которое фактически поставило крест на его карьере в правоохранительных органах.
— Я рассчитывал, что та часть сотрудников, которые имеют схожее с моим мнение, последуют моему примеру и не будут выполнять преступные приказы, не будут бояться, — сказал милиционер.
Очень быстро на видео отреагировала милиция и руководство Колоса, которые хотели попасть в квартиру и задержать его. Стало понятно — оставаться в Беларуси нельзя.
Сначала он поехал в РФ, но, поняв, что там его могут арестовать и передать белорусским силовикам, решил уехать в Украину.
Колос — не единственный кто решил уволиться из милиции. Ему известно о 10 случаях, когда другие граждане покидали ряды правоохранителей.
Просили ли они убежища в других странах — неизвестно. Но много неугодных режиму Александра Лукашенко уезжают из страны из-за жестокости силовиков и возможности того, что они станут частью вымышленного дела.
Художники вне “закона”
Подобные события всегда привлекают внимание деятелей культуры. Мы помним, как во время Революции Достоинства украинские артисты, певцы, режиссеры и другие деятели культуры выступали в поддержку украинцев на Майдане.
Нечто подобное мы видим в Беларуси, но здесь весь негатив сосредоточен на силовиках и Лукашенко. Например, актеры Белорусского театра кукол призвали не только остановить насилие, но и провести новые президентские выборы.
Многие художники не боятся говорить свое мнение. Но сейчас мы видим, что оно дорого им обходится.
За свою веру в перемены поплатился белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич. В день выборов он пришел на избирательный участок и решил нарисовать на нем мужской половой орган.
После чего позировал с ним некоторое время. Подобную акцию он провел и перед бойцами ОМОНа, которым это, видимо, не понравилось.
Вскоре художника задержали, а дальше план действий был понятен. По словам Колоса, у силовиков в Беларуси есть разрешение на использование силы и подавление протестов любыми методами.
Это было завуалировано, но поведение белорусских правоохранителей и реакция власти свидетельствуют, что это вполне возможно.
Впоследствии художник опубликовал фотографию, на которой можно увидеть следы от побоев силовиками.
ОМОН не оценил мою акцию
Опубликовано Алексеем Кузьмичем Пятница, 14 августа 2020 г.
После освобождения он неоднократно декларировал свое желание остаться в Беларуси и отстаивать право на честные выборы на мирных протестах. Но у государства на него были другие планы.
Когда Кузьмич узнал, что против него собираются сфабриковать дело, пришлось уехать из страны. Сейчас он живет в Киеве, подальше от рук режима.
— Не хотел оставлять государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства. Поступила информация, что на меня собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией, — сообщил художник-акционист в Facebook.
Поскольку за подобное предусмотрена сразу уголовная ответственность, понятно, что от Кузьмича хотели избавиться.
Еще одной “жертвой” стал художник Владимир Цеслер. Он также покинул Беларусь из-за опасений, что на него откроют дело или арестуют и изобьют.
— Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт? Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня. Я в безопасности. И дальше будут работать для Беларуси, обязательно. И надеюсь, скоро вернусь домой, — сказал он изданию TUT.by.
Экс-министру культуры Павлу Латушко также пришлось покинуть Беларусь.
Фактически перед ним стоял выбор: или исчезаешь из страны, или садишься в тюрьму. Хотя сейчас он и находится за границей, все же намерен вернуться в Беларусь, когда это будет безопасно.
И это лишь несколько примеров людей, которые не захотели мириться с ситуацией в стране. Ее власти делают все возможное, чтобы подавить протесты и унизить людей, которых считают ключевыми фигурами.
Если избиение не поможет, то дело, будь она реальное, или сфабрикованое, точно “подмочит” репутацию известным протестующим.
Единственное, что им остается в таком случае — покинуть страну. Конечно, кто-то надеется вернуться, а кто-то уже будет искать лучшего будущего в другом месте.
И такими темпами из Беларуси начнут выезжать не только крупнейшие ее “противники”, но и люди, у которых больше нет сил бороться.
И тогда Лукашенко может остаться в кресле президента, но вместо благодарных граждан его будут окружать только милиционеры и ОМОН.
Владислав Бомбела