Державний департамент США розглядає ведення додаткових санкцій щодо осіб, які причетні до розгону протестів у Білорусі, репресій та порушення прав людини.

Держсекретар Майкл Помпео повідомив, що Вашингтон вже готує пакет нових санкцій проти посадових осіб Республіки Білорусь.

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За його словами, Америка спільно із партнерами та союзниками розглядає введення додаткових точкових санкцій з метою притягнути так до відповідальності тих, хто брав участь у порушенні прав людини та репресіях у Білорусі.

– США занепокоєні діями білоруської влади щодо члена Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової та інших затриманих , – зазначив Помпео.

Окрім того він наголосив, що вона проявила відвагу, нагадавши чинній владі про відповідальність за забезпечення безпеки затриманих.

Майкл Помпео також закликав білоруську владу зупинити насильство та звільнити осіб, які були затримані через протести та вступити у діалог з власним суспільством.

Затримання Марії Колесникової

Представника об’єднаного штабу Світлани Тихановської Марію Колесникову затримали білоруські прикордонники 8 вересня. За словами Лукашенко, це було під час спроби незаконного перетину кордону республіки.

Президент білорусі зазначив, що авто з опозиціонеркою різко рушило з місця на посиленій ділянці між кордоном Білорусі та України, і можливо з машини її викинули соратники.

Джерело: BBC