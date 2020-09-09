Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

Об этом сообщил ее отец Александр Колесников.

— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал он.

Читайте: Порвала паспорт и вышла через окно: что происходило с Колесниковой на границе с Украиной

Вчера Марию Колесникову пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Похищение Колесниковой

7 сентября неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. Ее посадили в микроавтобус возле Национального художественного музея.

Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова посадили в одну машину, а затем к ним силой привели Колесникову.

У Колесниковой отобрали паспорт еще при задержании, поэтому после того, как она порвала документ, потеряла возможность пересечь границу с Украиной.

Источник: TUT.by

Фото: Дарья Бурякина, TUT.by