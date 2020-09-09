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Стало відомо місцеперебування Марії Колесникової

Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО №1 на Володарського у Мінську.

Про це повідомив її батько Олександр Колесников.

– Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу, – сказав він.

Читайте: Порвала паспорт і вийшла через вікно: що відбувалося з Колесниковою на кордоні з Україною

Вчора Марію Колесникову намагалися вивезти з країни. Вона порвала свій паспорт і відмовилася залишати Білорусь.

Викрадення Колесникової

7 вересня невідомі викрали Марію Колесникову у центрі Мінська. Її посадили в мікроавтобус біля Національного художнього музею.

Білоруських опозиціонерів Кравцова і Родненкова посадили в одну машину, а потім до них силою привели Колесникову.

У Колесникової відібрали паспорт ще при затриманні, тому після того, як вона порвала документ, втратила можливість перетнути кордон з Україною.

Джерело: TUT.by 

Фото: Дар’я Бурякіна, TUT.by

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