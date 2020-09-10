Организация Объединенных Наций просит мировых лидеров выделить $35 млрд на исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех последующих месяцев.

— Без выделения этих денег, мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличение производства и начала поставок новых тестов и лекарств, — заявил Гутерриш.

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ООН просит деньги на проект Act Accelerator. Он направлен ​​на ускорение исследования коронавируса. Сейчас у них есть около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска.

Предполагается, что в него нужно вложить $35 млрд.

Когда выйдет вакцина против Covid-19

В ВОЗ заявили, что по оптимистическому сценарию вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.

Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы 60-70% людей нашли коллективный иммунитет, чтобы замедлить передачу инфекции.

Сейчас в мире разрабатывают полсотни вакцин против коронавируса. Уже четыре страны заявили о третьем этапе испытаний препаратов.