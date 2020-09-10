Организация Объединенных Наций просит мировых лидеров выделить $35 млрд на исследования и разработку тестов и вакцин от коронавируса.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.
Минимум $15 млрд нужно собрать в течение трех последующих месяцев.
— Без выделения этих денег, мы упустим возможность для продвижения исследований, увеличение производства и начала поставок новых тестов и лекарств, — заявил Гутерриш.
Читайте: Украина рассчитывает на вакцину от Covid-19 для 20% населения — Степанов
ООН просит деньги на проект Act Accelerator. Он направлен на ускорение исследования коронавируса. Сейчас у них есть около $3 млрд, которые были необходимы для его запуска.
Предполагается, что в него нужно вложить $35 млрд.
Когда выйдет вакцина против Covid-19
В ВОЗ заявили, что по оптимистическому сценарию вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.
Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы 60-70% людей нашли коллективный иммунитет, чтобы замедлить передачу инфекции.
Сейчас в мире разрабатывают полсотни вакцин против коронавируса. Уже четыре страны заявили о третьем этапе испытаний препаратов.