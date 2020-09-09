Эффект от массовой вакцинации будет заметен не раньше 2022 года — ВОЗ

В ВОЗ заявили, что по оптимистическому сценарию вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.
Всем вакцинам против коронавируса необходимо пройти исследования, заявила на брифинге эксперт Сумья Сваминатан.
— Если не возникнет проблем, то по оптимистическому сценарию ограничена доставка в страны состоится в середине 2021, — заявила она.
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Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы 60-70% людей нашли коллективный иммунитет, чтобы замедлить передачу инфекции.
— Мы говорим не об искоренении этого вируса, а о снижении влияния, которое он оказывает сейчас на общество. Несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть это изменение, — пояснила эксперт.
Тесты становятся доступными для всех и большинство людей по желанию смогут их сделать. Это приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией.
— Чем быстрее диагностировать болезнь, тем выше шансы получить эффективное лечение, — считает Сваминатан.
Live Q&A on #COVID19 ACT-Accelerator and COVAX with @doctorsoumya and @mariangelasimao. #AskWHO https://t.co/TtmZDou1Oe
— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 9, 2020
Вакцина против коронавируса
В мире разрабатывают полсотни вакцин против коронавируса. Уже три страны заявили о третьем этапе испытаний.
Первой о препарате для борьбы с Covid-19, заявила Россия. В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины от концернов BioNTech и Pfizer Inc. Также тестирует вакцину Великобритания.
7 сентября свои разработки показали китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm.
Источник: ВОЗ