Эффект от массовой вакцинации будет заметен не раньше 2022 года — ВОЗ

В ВОЗ заявили, что по оптимистическому сценарию вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.

Всем вакцинам против коронавируса необходимо пройти исследования, заявила на брифинге эксперт Сумья Сваминатан.

Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы 60-70% людей нашли коллективный иммунитет, чтобы замедлить передачу инфекции.

Тесты становятся доступными для всех и большинство людей по желанию смогут их сделать. Это приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией.

Live Q&A on #COVID19 ACT-Accelerator and COVAX with @doctorsoumya and @mariangelasimao. #AskWHO https://t.co/TtmZDou1Oe

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 9, 2020