Эффект от массовой вакцинации будет заметен не раньше 2022 года — ВОЗ

В ВОЗ заявили, что по оптимистическому сценарию вакцины против Covid-19 поступят в продажу в середине 2021 года.

Всем вакцинам против коронавируса необходимо пройти исследования, заявила на брифинге эксперт Сумья Сваминатан.

— Если не возникнет проблем, то по оптимистическому сценарию ограничена доставка в страны состоится в середине 2021, — заявила она.

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Когда поступит вакцина, потребуется время, чтобы 60-70% людей нашли коллективный иммунитет, чтобы замедлить передачу инфекции.

— Мы говорим не об искоренении этого вируса, а о снижении влияния, которое он оказывает сейчас на общество. Несомненно, потребуется время до 2022 года, чтобы увидеть это изменение, — пояснила эксперт.

Тесты становятся доступными для всех и большинство людей по желанию смогут их сделать. Это приведет к изменению стратегии в борьбе с пандемией.

— Чем быстрее диагностировать болезнь, тем выше шансы получить эффективное лечение, — считает Сваминатан.

Вакцина против коронавируса

В мире разрабатывают полсотни вакцин против коронавируса. Уже три страны заявили о третьем этапе испытаний.

Первой о препарате для борьбы с Covid-19, заявила Россия. В Германии готовятся к клиническим испытаниям вакцины от концернов BioNTech и Pfizer Inc. Также тестирует вакцину Великобритания.

7 сентября свои разработки показали китайские корпорации Sinovac Biotech и Sinopharm.

Источник: ВОЗ