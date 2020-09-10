ООН закликала країни виділити $35 млрд на тести і вакцини проти Covid-19

Організація Об’єднаних Націй просить світових лідерів виділити $35 млрд на дослідження і розробку тестів і вакцин від коронавірусу.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

Мінімум $15 млрд потрібно зібрати протягом трьох наступних місяців.

– Без виділення цих грошей, ми упустимо можливість для просування досліджень, збільшення виробництва і початку поставок нових тестів і ліків, – заявив Гутерріш на нараді.

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ООН просить гроші на проект Act Accelerator. Він спрямований на прискорення дослідження коронавируса. Зараз у них є майже $3 млрд, які були необхідні для його запуску.

Передбачається, що у нього потрібно вкласти $35 млрд.

Коли вийде вакцина проти Covid-19

У ВООЗ заявили, що за оптимістичним сценарієм вакцини проти Covid-19 вийдуть на ринок у середині 2021 року.

Коли надійде вакцина, буде потрібно час, щоб 60-70% людей знайшли колективний імунітет, щоб уповільнити передачу інфекції.

Нині у світі розробляють півсотні вакцин проти коронавірусу. Уже чотири країни заявили про третій етап випробувань препаратів.