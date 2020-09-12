В Конго оползни обрушили золотые рудники — более 50 погибших

В Конго из-за сильных оползней погибли более 50 человек.

Проливные дожди были в восточной части Демократической Республики Конго. Оползни обрушили три нелегальные золотодобывающие скважины.

На протяжении двух дней дожди не прекращались. По словам очевидцев, в трех колодцах глубиной около 50 метров находились более 50 человек.

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Местные власти рассказали, что землекопы и перевозчики камней были поглощены водой. Погибших забрали спасатели.

Ливни в Японии

В результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии, пострадали сотни людей. Известно также о гибели более 60 человек.

Более 300 человек, включая сотрудников отелей и посетителей, оказались в ловушке в Камикочи, где наводнения и оползни обрушились на главную дорогу, соединяющую город с Мацумото.