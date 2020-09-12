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Факти / Світ

У Конго зсуви обрушили золоті копальні – більше 50 загиблих

У Конго через сильні зсуви загинули понад 50 осіб.

Проливні дощі були в східній частині Демократичної Республіки Конго. Зсуви обрушили три нелегальні золотодобувні свердловини.

Протягом двох днів дощі не припинялися. За словами очевидців, в трьох колодязях глибиною близько 50 метрів знаходилися більше 50 осіб.

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Місцева влада розповіла, що землекопи і перевізники каменів були поглинені водою. Загиблих забрали рятувальники.

зсуви в Конго

Зливи в Японії

В результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії, постраждали сотні людей. Відомо також про загибель понад 60 людей.

Понад 300 людей, включаючи співробітників готелів і відвідувачів, виявилися в пастці в Камікочі, де повені і зсуви обрушилися на головну дорогу, що сполучає місто з Мацумото.

Джерело: AP

Фото: AP

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