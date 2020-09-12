У Конго зсуви обрушили золоті копальні – більше 50 загиблих

У Конго через сильні зсуви загинули понад 50 осіб.
Проливні дощі були в східній частині Демократичної Республіки Конго. Зсуви обрушили три нелегальні золотодобувні свердловини.
Протягом двох днів дощі не припинялися. За словами очевидців, в трьох колодязях глибиною близько 50 метрів знаходилися більше 50 осіб.
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Місцева влада розповіла, що землекопи і перевізники каменів були поглинені водою. Загиблих забрали рятувальники.
Зливи в Японії
В результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії, постраждали сотні людей. Відомо також про загибель понад 60 людей.
Понад 300 людей, включаючи співробітників готелів і відвідувачів, виявилися в пастці в Камікочі, де повені і зсуви обрушилися на головну дорогу, що сполучає місто з Мацумото.