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Факты / Происшествия

Люди гибнут и оказываются в ловушках: Япония страдает от наводнений и оползней

В результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии, пострадали сотни людей. Известно также о гибели более 60 человек.

По состоянию на утро 9 июля в стране были повреждены 4 711 домов. Число разрушение может увеличится, ведь в западной и восточной частях Японии прогнозируют усиление осадков.

Более 300 человек, включая сотрудников отелей и посетителей, оказались в ловушке в Камикочи, где наводнения и оползни обрушились на главную дорогу, соединяющую город с Мацумото, еще одним туристическим направлением в Нагано.

Все люди находятся в безопасности, сообщили представители префектуры.

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Наводнения на Западной Украине

Разрушительные наводнения на Западной Украине — Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях – произошли из-за дождей, которые начались 20 июня 2020 года.

Большой водой было подтоплено 7 731 дом в 262 населенных пунктах и ​​разрушено 154 км автодорог.

Также наводнения разрушили 57 мостов.

Источник: Интерфакс-Украина, Washington Times

Фото: Dreamstime

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