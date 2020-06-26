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Факты / Украина

СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид

Служба безопасности Украины расследует причины разрушительных наводнений на Западе Украины по ст. 441 Уголовного кодекса Украины об экоциде.

Оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.

СБУ уже передала в прокуратуру материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащей лесохозяйственной деятельности и невыполнении мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей.

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  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
  • СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид
СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид / 4 фотографии

Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам и подтоплениям пока изучаются. По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства и бездействием должностных лиц.

К слову, ст. 411 об экоциде предусматривает ответственность за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу.

Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Сейчас известно, что из-за наводнений в западных областях Украины подтоплен 7 731 дом в 262 населенных пунктах и ​​разрушено 154 км автодорог.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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