Служба безопасности Украины расследует причины разрушительных наводнений на Западе Украины по ст. 441 Уголовного кодекса Украины об экоциде.

Оперативники зафиксировали массовое уничтожение растительного мира, что, вероятно, могло привести к экологической катастрофе.

СБУ уже передала в прокуратуру материалы о незаконной вырубке лесов, ненадлежащей лесохозяйственной деятельности и невыполнении мер по охране окружающей природной среды уполномоченными лицами на территории западных областей.

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СБУ расследует наводнения в Западной Украине как экоцид / 4 фотографии

Причины и предпосылки, которые привели к человеческим жертвам и подтоплениям пока изучаются. По одной из версий следствия они, вероятно, могут быть вызваны незаконным ведением хозяйства и бездействием должностных лиц.

К слову, ст. 411 об экоциде предусматривает ответственность за массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу.

Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Сейчас известно, что из-за наводнений в западных областях Украины подтоплен 7 731 дом в 262 населенных пунктах и ​​разрушено 154 км автодорог.