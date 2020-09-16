Следственный комитет Беларуси 16 сентября предъявил обвинение оппозиционерке Марии Колесниковой.

Ей инкриминируют ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса РБ – Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.

Колесникова находится под стражей, расследование продолжается.

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Похищение Колесниковой

7 сентября стало известно о похищении Марии Колесниковой. Очевидцы рассказали, что в центре Минска возле Национального художественного музея ее посадили в микроавтобус.

Оппозиционерку пытались выдворить из Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт.

9 сентября ее отец сообщил, что Марию арестовали и она находится в СИЗО №1.

В тот же день в Следственном комитете РБ заявили, что член Координационного совета белорусской оппозиции является подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Источник: Следственный комитет Беларуси