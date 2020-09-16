Слідчий комітет Білорусі 16 вересня оголосив обвинувачення опозиціонерці Марії Колесниковій.

Їй інкримінують ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу РБ – Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет.

Колесникова нині перебуває під вартою, розслідування триває.

Читайте: Порвала паспорт і вийшла через вікно: що відбувалося з Колесниковою на кордоні з Україною

Викрадення Колесникової

7 вересня стало відомо про викрадення Марії Колесникової. Очевидці розповіли, що у центрі Мінська біля Національного художнього музею її посадили в мікроавтобус.

Опозиціонерку намагалися видворити з Білорусі, але Колесникова порвала свій паспорт.

9 вересня її батько повідомив, що Марію заарештували і вона знаходиться в СІЗО №1.

Того ж дня у Слідчому комітеті РБ заявили, що член Координаційної ради білоруської опозиції є підозрюваною у кримінальній справі про публічні заклики до захоплення влади в Білорусі. Їй загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Джерело: Следственный комитет Беларуси