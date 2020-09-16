Грызлов извинился перед Кравчуком за слова об ОРДЛО — СМИ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному спецпредставителю России в ТКГ Борису Грызлову из-за его слов об ОРДЛО.

Тот якобы назвал ОРДЛО “их отдельными территориями”. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что это выражение во время заседания рабочей группы ТКГ вызвало жесткую реакцию со стороны Леонида Кравчука.

Он отметил, что такие заявления противоречат нормам международного права, международных договоров Украины, Конституции, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран нормандского формата, а ОРДЛО — это территория Украины и такой всегда останется.

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Со своей стороны, Борис Грызлов извинился и признал, что ОРДЛО — это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины.

Накануне Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения нельзя выполнить в нынешнем виде. По его мнению, выход из ситуации нужно искать на уровне глав государств нормандской четверки.