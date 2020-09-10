Несмотря на все провокации оккупантов, Украина заинтересована в выполнении Минских соглашений и сохранении мира на Донбассе. Страна хочет сделать это дипломатическим путем.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной с испанским коллегой пресс-конференции в Мадриде 10 сентября.
— Украина будет прикладывать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Востоке Украины мирным, дипломатическим путем, — отметил Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД Украины призвал страны ЕС содействовать этому, в частности продолжить санкционное давление на РФ.
Нарушение мира на Донбассе
6 сентября на 42-й день перемирия на Донбассе оккупанты нарушили режим тишины, открыв огонь сначала возле Красногоровки, а потом рядом с Причепиловкой.
В результате обстрелов один украинский военный погиб, второй — получил травмы.
В то же время боевики пытались обвинить в нарушении мира украинскую сторону, делая провокационные заявления.