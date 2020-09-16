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Факти / Світ / Росія

Гризлов вибачився перед Кравчуком за слова про ОРДЛО – ЗМІ

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спецпредставника Росії в ТКГ Бориса Гризлова через його слова про ОРДЛО.

Той начебто назвав ОРДЛО “їхніми окремими територіями”. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що цей вислів під час засідання робочої групи ТКГ викликав жорстку реакцію з боку Леоніда Кравчука.

Він зазначив, що що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн нормандського формату, а ОРДЛО – це територія України і нею завжди залишаться.

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Зі свого боку, Борис Гризлов вибачився і визнав, що ОРДЛО – це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України.

Напередодні Леонід Кравчук заявив, що Мінські угоди не можна виконати в нинішньому вигляді. На його думку, вихід із ситуації потрібно шукати на рівні глав держав нормандської четвірки.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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