Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде — Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде.

Выход из этой ситуации следует искать на уровне глав государств нормандской четверки, заявил он в эфире радио НВ.

По его мнению, Минские соглашения не могут быть выполнены в силу понятных причин. Но, согласно международным условиям, соглашения не могут быть отменены одной стороной.

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Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через нормандский формат, где есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств.

Глава делегации Украины в ТКГ считает, что серьезно можно обсуждать вопрос о каком-то изменении Минских соглашений, если он будет поставлен на повестку дня на этой встречи.

Нормандские переговоры

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры на уровне советников Украины, Германии, Франции и России. Украинская сторона в очередной раз подтверждает большое стремление к установлению мира в Украине.

Поэтому пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: радио НВ