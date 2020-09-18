Дудь взял интервью у основателя NEXTA Степана Путило — о чем говорили

Telegram-канал NEXTA стал одним из самых популярных каналов в Беларуси и за ее пределами во время освещения протестов, которые начались в стране после президентских выборов.

Журналист Юрий Дудь взял интервью у Степана Путило, который является его основателем и сейчас живет в Варшаве. Главные тезисы из разговора смотрите в материале.

Кто финансирует Telegram канал NEXTA и сколько людей там работает

По словам Путила, канал существует за счет донатов (благотворительных взносов) и рекламы. В частности, на донатах в августе команда собрала около $47 тыс., часть из которых отдали для поддержки репрессированных в Беларуси, часть отложили на закупку техники.

Рекламный пост в основном Telegram-канале стоит около $6 тыс. В редакции NEXTA работает только четыре человека.

Почему белорусы перестали терпеть и захотели изменений

— Белорусы терпели 26 лет унижения и издевательств, поэтому настал момент сказать нет. Хотя на самом деле люди массово вышли ли не после выборов, а после ряда избиений. Это и стало толчком к тому, что на улицы стали выходить все больше людей.

Для чего NEXTA постоянно пишет, что режим вскоре рухнет

— Мы не можем говорить людям, подождите еще два-три года и Лукашенка не будет. Они хотят перемен здесь и сейчас. А вообще, по сути, режима как такового уже нет. Он уже не такой, какой был год назад. Кроме того, Александр Лукашенко сам признает, что как бы ему добыть еще эти пять лет.

О Путине и России

— Я думаю, что Владимир Путин засиделся. Насколько я понимаю, то сейчас в стране есть проблемы со свободой слова, собраний, кроме того, есть много вопросов со стороны международного сообщества. Санкции же не просто вводят. Ведь есть ситуация с аннексией Крыма, который на тот момент был территорией Украины, с войной в Сирии, определенное давление на Беларусь.

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Возможно ли объединение России и Беларуси

— Я думаю, что сейчас это практически невозможно. В России свои проблемы, в Беларуси протесты, Лукашенко не знает, что делать. Поэтому с повестки дня эта версия несколько выпала.

Кроме того, лучше, чтобы была Беларусь, которая существовала год назад, чем быть губернией РФ. Потому что когда вы независимые, то ситуацию еще определенным образом можно исправить, а вот когда вы часть большой страны — тут без шансов.

Кем себя видит Степан Путило через 10 лет

— Я не хочу идти в политику, планирую оставаться в медиасфере. Надеюсь, что к тому времени, мы уже будем в Минске. Политик сегодня есть, а завтра его нет. Поэтому ближайшие лет 10-15 я вообще не рассматриваю ни одной работы, кроме NEXTA. Я хочу работать в этом медиа и развивать его.

Накануне Юрий Дудь выразил поддержку белорусам и призвал силовиков прекратить массовые репрессии митингующих в Беларуси.

Также в своем Instagram он был возмущен задержанием и исчезновением журналистов в столице мирной страны.