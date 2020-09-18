Дудь взяв інтервю у засновника NEXTA Степана Путила – про що говорили

Telegram-канал NEXTA став одним із найпопулярніших каналів в Білорусі і за її межами під час висвітлення протестів, які почалися в країні після президентських виборів.

Журналіст Юрій Дудь взяв інтерв’ю у Степана Путила, який є його засновником і наразі живе у Варшаві. Головні тези з розмови дивіться в матеріалі.

Хто фінансує Telegram-канал NEXTA і скільки людей там працює

За словами Путила, канал існує за рахунок донатів (благодійних внесків) і реклами. Зокрема, на донатах у серпні команда зібрала близько $47 тис, частину з яких віддали для підтримки репресованих у Білорусі, частину відклали на закупівлю техніки.

Рекламний пост в основному Telegram-каналі коштує близько $6 тис. У редакції NEXTA працює тільки чотири людини.

Чому білоруси перестали терпіти і захотіли змін

– Білоруси терпіли 26 років принижень і знущань, тому настав момент сказати ні. Хоча насправді люди масово вийшли не після виборів, а після низки побиттів. Це і стало поштовхом до того, що на вулиці почали виходити все більше людей.

Для чого NEXTA постійно пише, що режим незабаром зазнає краху

– Ми не можемо говорити людям, зачекайте ще два-три роки і Лукашенка не буде. Вони хочуть змін тут і зараз. А взагалі, по суті, режиму як такого вже немає. Він вже не такий, який був рік тому. Крім того, Олександр Лукашенко сам визнає, що як би йому добути ще ці п’ять років.

Про Путіна і Росію

– Я думаю, що Володимир Путін засидівся. Наскільки я розумію, то зараз в країні є проблеми зі свобою слова, зібрань, крім того, є багато питань з боку міжнародного товариства. Санкції ж не просто вводят. Адже є ситуація з анексією Кримому, який на той момент був територією України, з війною в Сирії, певний тиск на Білорусь.

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Чи можливе об’єднання Росії і Білорусі

Я думаю, що зараз це практично неможливо. В Росії свої проблеми, в Білорусі протести, Лукашенко не знає, що робити. Тому з порядку денного ця версія дещо випала.

Крім того, краще, щоб була Білорусь, яка існувала рік тому, ніж бути губернією РФ. Бо коли ви незалежні, то ситуацію ще певним чином можна виправити, а от коли ви частина великої країни – тут без шансів.

Ким себе бачить Степан Путило через 10 років

– Я не хочу йти в політику, планую залишатися у медіасфері. Сподіваюся, що до того часу, ми вже будемо в Мінську. Політик сьогодні є, а завтра його немає. Тому найближчі років 10-15 я взагалі не розглядаю жодної роботи, крім NEXTA. Я хочу працювати у цьому медіа і розвивати його.

Напередодні Юрій Дудь висловив підтримку білорусам та закликав силовиків припинити масові репресії мітингувальників у Білорусі.

Також у своєму Instagram він був обурений затриманням та зникненням журналістів у столиці мирної країни.