Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден звернувся до Дональда Трампа, щоб той достроково пішов у відставку.

За словами Байдена, чинний президент США допустив безліч помилок під час боротьби з пандемією коронавируса.

– Він знав все, але нічого не робив. Це практично злочин, – сказав Байден.

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Також він додав, що Трамп тривалий час ігнорував масковий режим, що могло спричинити за собою велику смертність.

– Директор Центру по контролю і профілактиці захворювань говорив, що вчасно введений масочний режим міг би врятувати життя 100 тисяч американців, – зазначив Байден.

Вакцина від коронавірусу

Фармакологічна компанія AstraZeneca призупинила випробування своєї вакцини від коронавірусу через побічну реакцію одного з добровольців.

Нині вакцина компанії AstraZeneca є однією з трьох, що перебуває на третій стадії випробувань. У тестуванні беруть участь 30 тис. американців.