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Факты / Мир

В Австралии термиты съели деревянный дом за $500 тыс.

В австралийском городе Голд-Кост термиты съели стены дома стоимостью $ 500 тыс.

Супружеская пара Шон и Сара Сарсон приобрела особняк в конце 2019 года, пишет Daily Star.

Но их не предупредили, что в доме живут термиты — строительный инспектор заверил их, что дом в полном порядке.

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В Австралии термиты съели особняк за $500 тис.

Когда Сарсоны заехали в дом, на Сару из розетки начали вылезать насекомые.

— Это напомнило фильм ужасов. В доме опасно находиться — в несущих деревянных балках дыры, — рассказала женщина.

Пара выехала из дома и подает в суд на строительного инспектора.

Француз взорвал дом

В городе Паркуль-Шено во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить надоедливую муху.

Взрыв произошел из-за электрической мухобойки. В доме мужчины произошла утечка газа и разряд от прибора вызвал возгорание.

Источник: Daily Star

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