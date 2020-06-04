В Австрии дом Гитлера перестроят на полицейский участок

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, станет полицейским участком.

Трехэтажное здание в австрийском городке Браунау-ам-Инн недалеко от границы с Германией была предметом многолетних юридических и общественных споров.

Ремонтные работы уже начались: всего они будут стоить около $5,6 и продлятся до 2023 года.

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Первые планы о передаче дома в управление полиции появились еще осенью 2019 года: тогда чиновники объяснили такой выбор тем, чтобы сдержать “сторонников национал-социализма” от так называемого паломничества к этому зданию.

Сейчас единственным упоминанием о том, что здесь жил Адольф Гитлер, является установленный в 1989 году памятный камень.

— За мир, свободу и демократию. Нацизм больше не повторится. Памяти миллионов погибших.

Среди других предложений популярным было перестроить здание под общественный центр музейного типа Дом ответственности, где туристы могли бы узнать больше об истории становления Адольфа Гитлера и его преступном режиме.

Некоторые другие здания, в которых бывал Гитлер, уже давно перестроены: так, в Орлином гнезде (частный дом диктатора в Альпах) сейчас размещен ресторанный комплекс, а вместо польского бункера Волчье логово построили отель.

Напомним, ставки Адольфа Гитлера — одни из самых загадочных локаций, где скрывался диктатор. В своем сюжете Факты ICTV рассказывали, что скрывают ставки фюрера в Украине и Польше. В свою украинскую ставку под Винницей Гитлер приезжал трижды.