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Факти / Світ

В Австралії терміти з’їли дерев’яний дім за $500 тис.

В австралійському місті Голд-Кост терміти з’їли стіни будинку вартістю $500 тис.

Подружня пара Шон і Сара Сарсон придбала особняк у кінці 2019 року, пише Daily Star.

Але їх не попередили, що в будинку живуть терміти – будівельний інспектор запевнив їх, що дім у повному порядку.

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В Австралії терміти з’їли особняк за $500 тис.

Коли Сарсони заїхали в будинок, на Сару у ванній кімнаті з розетки почали вилазити комахи.

– Це нагадало фільм жахів. У домі небезпечно перебувати, в опорних дерев’яних балках діри, – розповіла жінка.

Пара виїхала з будинку та подає до суду на будівельного інспектора.

Француз підірвав будинок

У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.

Вибух стався через електричну мухобойку. У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав спалах.

Джерело: Daily Star

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