В Австралії терміти з’їли особняк за $500 тис.

В австралійському місті Голд-Кост терміти з’їли стіни будинку вартістю $500 тис.
Подружня пара Шон і Сара Сарсон придбала особняк у кінці 2019 року, пише Daily Star.
Але їх не попередили, що в будинку живуть терміти – будівельний інспектор запевнив їх, що дім у повному порядку.
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Коли Сарсони заїхали в будинок, на Сару у ванній кімнаті з розетки почали вилазити комахи.
– Це нагадало фільм жахів. У домі небезпечно перебувати, в опорних дерев’яних балках діри, – розповіла жінка.
Пара виїхала з будинку та подає до суду на будівельного інспектора.
Француз підірвав будинок
У місті Паркуль-Шено у Франції пенсіонер підірвав свій будинок, намагаючись вбити надокучливу муху.
Вибух стався через електричну мухобойку. У будинку чоловіка стався витік газу і розряд від приладу викликав спалах.
Джерело: Daily Star