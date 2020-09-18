В Израиле инициировали жесткий карантин

В Израиле значительно усилили карантинные меры, сейчас они являются самыми строгими в стране со времен начала пандемии. По словам властей, такие действия — следствие вспышки коронавируса. Количество больных ежедневно колеблется в пределах 5 тыс.

Ограничения ввели за несколько часов до праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года. С сегодняшнего дня и до 11 октября на территории государства будут действовать следующие правила:

запрещается функционирование школ, торговых центров, баров и ресторанов;

негосударственные учреждения и компании могут работать, но не принимать клиентов;

возможное скопление людей в помещении — до 10, на улице — до 20;

граждане не должны отходить от своего дома не более чем на 1 км (среди исключений — поездки на работу, за покупкой продуктов и лекарств).

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При этом могут работать аптеки, супермаркеты и некоторые религиозные учреждения.

— Система здравоохранения подняла красный флаг. Мы сделали все возможное, чтобы достичь баланса между потребностями здравоохранения и экономики, — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Штрафы для физических лиц, нарушающих правила, устанавливаются в размере 500 шекелей ($145), а для предприятий — 5 тыс. ($1,45 тыс.).

Авиасообщение с Израилем

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил о намерении возобновить авиасообщение с Израилем. По его словам, открытие границ для израильтян станет возможным только после улучшения эпидемологической ситуации.

Сейчас всем, кто приехал из Израиля, нужно остаться на 14-дневной изоляции, поскольку для Украины эта страна находится в красном списке.

Источник: The Times of Israel