В Ізраїлі ініціювали жорсткий карантин

В Ізраїлі значно посилили карантинні заходи, наразі вони є найсуворішими у країні з часів початку пандемії. За словами влади, такі дії є наслідком спалаху коронавірусу – наразі кількість хворих щодня коливається у межах 5 тис.

Обмеження ввели за кілька годин до свята Рош ха-Шана – єврейського Нового року. Відсьогодні і до 11 жовтня на території держави діятимуть такі правила:

забороняється функціонування шкіл, торгових центрів, барів і ресторанів;

недержавні установи та компанії можуть працювати, але не приймати клієнтів;

можливе скупчення людей у приміщенні – до 10, на вулиці – до 20;

громадяни не повинні відходити від свого будинку не більше як на 1 км (серед винятків – поїздки на роботу, за покупкою продуктів і ліків).

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Водночас працюватимуть аптеки, супермаркети та деякі релігійні заклади.

– Система охорони здоров’я підняла червоний прапор. Ми зробили все можливе, щоб досягти балансу між потребами охорони здоров’я та економіки, – сказав прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Штрафи для фізичних осіб, які порушують правила, встановлюються в розмірі 500 шекелів ($145), а для підприємств – 5 тис. шекелів ($1,45 тис.).

Авіасполучення з Ізраїлем

Цього місяця президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю заявив про намір відновити авіасполучення з Ізраїлем. За його словами, відкриття кордонів для ізраїльтян стане можливим тільки після покращення епідемологічної ситуації.

Наразі всім, хто приїхав з Ізраїлю, потрібно залишитися на 14-денній ізоляції, оскільки для України ця країна перебуває у червоному списку.

Джерело: The Times of Israel