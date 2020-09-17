Паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, призвали вернуться домой, тем более что Украина не намерена давать им разрешение на въезд.

С таким заявлением к ним обратился министр по делам высшего образования Израиля Зеэв Элькин.

По его словам, власти страны сделали все возможное для того, чтобы обеспечить им возможность попасть в Украину и добраться до Умани, однако получили окончательный отрицательный ответ.

Читайте: Хасиды на границе: Офис президента просит Беларусь не создавать напряжение

В то же время в МВД Украины повторно напомнили, что Украина до 28 сентября закрыла свои границы для иностранцев и делать исключение для паломников-хасидов не намерена.

— Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет, — отметил советник главы МВД Михаил Апостол.

Он посоветовал им вернуться домой, потому что близится похолодание. По его словам, ситуация на границе и в Умани находится под контролем.

Паломников, которые уже в Умани, пустят на могилу Раби Нахмана, но только если они будут соблюдать карантинные меры.

Ситуация с паломниками-хасидами

Каждый год тысячи паломников-хасидов приезжают в Умань на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году состоится 18-20 сентября.

Однако из-за пандемии коронавируса и ухудшения эпидситуации в Украины Кабмин запретил иностранцам пересекать границу.

В связи с этим паломники застряли на границе.

Источник: Интерфакс, Украина-24