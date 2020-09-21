Любовь исцеляет и возвращает к жизни: Навальный поздравил жену с годовщиной свадьбы

Российский оппозиционер Алексей Навальный поздравил жену Юлию с 20 годовщиной свадьбы, которую пара должна была праздновать 26 августа.

В своем Instagram политик рассказал, что пока он был в коме, жена постоянно была рядом, говорила с ним и давала слушать музыку. Однако больше всего ему запомнился момент, когда впервые только пришел в себя снова увидел ее.

— Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого, сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Затем она идет, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

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Также политик признался, что каждый приход жены становился буквально лечебным.

— Теперь я точно знаю просто на собственном опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни, — написал Навальный.

Кроме того, оппозиционер заявил, что требует вернуть ему одежду, в которой был в день отравления. Он отметил, что 30 дней, в течение которых должны были провести доследственную проверку, прошли, однако расследование так и не началось.

Накануне Алексей Навальный впервые рассказал о своем состоянии после отравления Новичком. Ранее он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать.

Но врачи немецкой клиники Шарите делают все, чтобы вернуть его к привычному образу жизни.