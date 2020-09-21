Кохання зцілює і повертає до життя: Навальний привітав дружину з річницею весілля

Російський опозиціонер Олексій Навальний привітав дружину Юлію з 20 річницею весілля, яку пара мала би святкувати 26 серпня.

У своєму Instagram політик розповів, що поки він був у комі, дружина постійно була поруч, говорила з ним і давала слухати музику. Однак найбільше йому запам’ятався момент, коли вперше щойно отямився знову побачив її.

– Вона приходить і стає головною в палаті. Вона дуже зручно поправляє мені подушку. У неї немає тихого, співчутливого тону. Вона говорить весело і сміється. Вона розповідає мені щось. Коли вона поруч, ідіотські галюцинації відступають. З нею дуже добре. Потім вона йде, мені стає сумно, і я знову починаю її чекати.

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Також політик зізнався, що кожен прихід дружини ставав буквально лікувальним.

– Тепер я точно знаю просто на власному досвіді: кохання зцілює і повертає до життя, – написав Навальний.

Крім того, опозиціонер заявив, що вимагає повернути йому одяг, у якому був у день отруєння. Він зазначив, що 30 днів, протягом яких мали провести дослідчу перевірку, минули, однак розслідування так і не почалось.

Напередодні Олексій Навальний вперше розповів про свій стан після отруєння Новачком. Раніше він не впізнавав людей і не розумів, як розмовляти.

Але лікарі німецької клініки Шаріте роблять все, щоб повернути його до звичного способу життя.