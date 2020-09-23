Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости.

Впервые в истории Беларуси власти не объявили об инаугурации.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Он заявил, что вступает в должность президента “с особым чувством гордости за белорусов”.

Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь.

Как пишут СМИ, на инаугурации Лукашенко присутствуют несколько сотен человек — высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

Тайная церемония инаугурации

Оппозиционные СМИ в Беларуси начали догадываться, что Лукашенко проводит инаугурацию 23 сентября, когда ко Дворцу независимости стянули военных.







Лукашенко вступил в должность президента на необъявленной инаугурации / 2 фотографии

Также очевидцы заметили возле резиденции Лукашенко представителей роты почетного караула и людей в костюмах. Теперь уже стало ясно, что это были чиновники.

Перед этим пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации и пообещала сделать это “ближе ко времени” церемонии.

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ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси

Лукашенко заявил о победе на президентских выборах в августе 2020 после того, как официальные результаты дали ему 80% голосов, а 10% — главному сопернику Светлане Тихановской.

ЕС заявил, что не признает Лукашенко президентом Белоруссии, и пообещал продлить санкции против его режима в ответ на жестокие попытки белорусских властей подавить протесты несогласных с результатами выборов.

Введение ограничительных мер ЕС против Беларуси до сих пор откладывается.

Источник: Белта

Фото: Пул Первого