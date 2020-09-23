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Факты / Мир

Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул

C самого утра 23 сентября в столице Беларуси Минске замечено движение военных на проспекте Победителей и в районе Дворца независимости.

Среди военных заметили, в том числе, и представителей роты почетного караула.

Выставочный комплекс Белэкспо, примыкающий к рабочей резиденции нынешнего президента Александра Лукашенко, охраняют по периметру.

Белорусские СМИ пишут, что возле Дворца независимости также заметили много людей в костюмах. Журналисты предполагают, что это могут быть чиновники.

Кроме того, людей в костюмах, садившихся в автобусы, сфотографировали возле Администрации президента.

Также очевидцы сообщают о перекрытии выездов на проспект Независимости по неизвестной причине. 

  • Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул
  • Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул
  • Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул
  • Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул
Лукашенко проводит инаугурацию? В Минске много военных, замечен почетный караул / 2 фотографии

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Лукашенко может провести тайную церемонию инаугурации

Оппозиционные СМИ в Беларуси высказывают предположение, что оживление в Минске может быть связано с тайной инаугурацией Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко и пообещала сделать это “ближе ко времени” церемонии.

Фото: TUT.by

Источник: TUT.by

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