Олександр Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі під час церемонії інавгурації в Палаці Незалежності.

Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про інавгурацію.

Поклавши праву руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Він заявив, що вступає на посаду президента “з особливим почуттям гордості за білорусів”.

Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення президента Республіки Білорусь.

Як пишуть ЗМІ, на інавгурації Лукашенка присутні кілька сотень людей – вищі чиновники, парламентарі, керівники ЗМІ і діячі науки, культури і спорту.

Таємна церемонія інавгурації

Опозиційні ЗМІ в Білорусі почали здогадуватися, що Лукашенко проводить інавгурацію 23 вересня, коли до Палацу незалежності стягнули військових.







Лукашенко вступив на посаду президента на неоголошеній інавгурації / 2 фотографии

Також очевидці помітили біля резиденції Лукашенка представників роти почесної варти і людей у костюмах. Тепер уже стало зрозуміло, що це були чиновники.

Перед цим прес-секретар президента Наталія Ейсмонт відмовилася назвати дату інавгурації і пообіцяла зробити це “ближче до часу” церемонії.

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ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Лукашенко заявив про перемогу на президентських виборах у серпні 2020 року після того, як офіційні результати дали йому 80% голосів, а 10% – головному супернику Світлані Тихановській.

ЄС заявив, що не визнає Лукашенка президентом Білорусі, і пообіцяв продовжити санкції проти його режиму у відповідь на жорстокі спроби білоруської влади придушити протести незгодних із результатами виборів.

Введення обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі досі відкладається.

Джерело: Белта

Фото: Пул Первого